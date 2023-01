Caminhada Fotográfica Cidade Poesia acontece no próximo dia 28

Os amantes da sétima arte podem se preparar para participar de uma ação super especial no final do mês de janeiro. A Prefeitura de Paranavaí vai promover a Caminhada Fotográfica Cidade Poesia, no dia 28/1 (sábado). A ideia é reunir as pessoas interessadas em fotografia para que possam trocar conhecimento, técnicas, ideias e, sobretudo, novos olhares.

A caminhada será realizada na Praia Cristo Rei e o transporte sairá às 8h da Casa da Cultura (Rua Miljutin Cogei, 116 – Centro). A Fundação Cultural disponibilizará transporte para os 20 primeiros inscritos. Podem participar pessoas com 12 anos ou mais, tendo experiência ou não, com qualquer tipo de equipamento fotográfico (máquinas profissionais, semiprofissionais, amadoras, celulares, etc). Mas é importante lembrar que os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável (adulto).

As inscrições podem ser feitas gratuitamente, através de um Formulário on-line, até o dia 26 de janeiro. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/mmD4WVCqZK2ePiVg7.

A Caminhada Fotográfica Cidade Poesia é uma realização da Prefeitura de Paranavaí, através de uma parceria entre a Fundação Cultural e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí