O Município de Paranavaí e a Associação Comercial de Paranavaí (Aciap) anunciaram na última semana uma parceria para compra de 100 mil doses da vacina Sputnik V contra o Covid-19. O investimento para compra das vacinas é de aproximadamente R$ 5 milhões.



Campanha "Imuniza Paranavaí" vai arrecadar dinheiro para compra de vacinas





Os R$ 2,5 milhões de responsabilidade da Prefeitura já estão reservados e os outros R$ 2,5 milhões serão arrecadados em uma campanha coordenada pela Aciap com ajuda da população e empresas de Paranavaí.

A Aciap, em parceria com o município, lança nesta segunda-feira (15) a campanha “Imuniza Paranavaí”, incentivando empresários da cidade a doarem dinheiro para compra de vacinas contra a Covid-19. O lançamento terá a presença do prefeito KIQ e do presidente da Aciap, Rafael Cargnin. A transmissão acontecerá na página “Delegado KIQ” no Facebook.

A conta para depósito, que será gerenciada pela Aciap, é: Banco 756; Agência 4340; Conta 202.586-8; Pix imuniza@aciapparanavai.com.br. Quem quiser mais informações sobre a campanha pode acessar o site www.imunizaparanavai.com.br

A vacina Suptnik V, desenvolvida pelo Centro Gamaleya da Rússia, apresenta 91,6% de eficácia contra o Covid-19 e já foi aprovada em diversos países. O custo da dose é de U$ 8,75, aproximadamente R$ 50,00.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí