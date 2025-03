Campanha incentiva destinação do Imposto de Renda para fundos municipais em Paranavaí

Os contribuintes de Paranavaí têm a oportunidade de transformar parte do seu Imposto de Renda (IR) em apoio direto a projetos sociais da cidade. A campanha de arrecadação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) já está em andamento e permite que Pessoas Físicas e Jurídicas façam doações sem pagar nada a mais por isso.

Quem Pode Doar?

Pessoas Físicas: podem destinar até 6% do imposto devido ao longo do ano ou 3% diretamente no momento da declaração.

Pessoas Jurídicas: empresas tributadas pelo lucro real podem deduzir até 1% do IR devido.

As doações podem ser feitas durante todo o ano, mas quem optar por doar diretamente na declaração do IR deve gerar a DARF e realizar o pagamento até o último dia útil de abril.

Formas de Contribuição:

Pelo programa da Declaração do Imposto de Renda

Durante o preenchimento da declaração, a opção de doação aparece no próprio sistema da Receita Federal. A destinação pode ser de até 3% do IR devido, com pagamento via DARF até o prazo final da declaração.

Fora da declaração do IR

As doações podem ser feitas via boleto bancário ou depósito identificado direto na conta do fundo escolhido.

O boleto pode ser emitido pela Caixa Econômica Federal ou diretamente na Sede dos Conselhos, localizada na Rua Pernambuco, nº 517 - Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O contribuinte pode escolher entre o FMDCA ou o FMDPI, direcionando o recurso conforme sua preferência.

Como Doar - O contribuinte pode escolher o fundo para o qual deseja destinar a doação e realizar o depósito bancário identificado nas seguintes contas:

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI)

CNPJ: 17.557.231/0001-01

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2957

Conta: 000127-7

Operação: 006

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA)

CNPJ: 12.903.699/0001-89

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2957

Conta: 0000222-2

Operação: 006

Impacto Social Direto

Ao participar da campanha, o contribuinte assume um papel ativo no controle social dos recursos públicos, decidindo conscientemente para onde parte do seu Imposto de Renda será direcionada. Esses valores são investidos em projetos definidos como prioritários pela Constituição Federal, e a execução das ações pode ser acompanhada de perto pela população.

“Em Paranavaí, diversas iniciativas voltadas à infância, adolescência e à pessoa idosa já foram beneficiadas por meio desses fundos, fortalecendo a rede de proteção social e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. A doação é segura e pode ser realizada mesmo por quem tem imposto a restituir, ou seja, parte do valor doado volta na restituição”, explicou Letícia Leziane, secretária municipal de Assistência Social.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí