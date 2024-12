Capital Inicial faz show memorável para o maior público da história de Paranavaí

Milhares de lanternas de celular acesas e vozes unidas cantando “Mulher de fases” sob o comando de Dinho Ouro Preto. Uma apresentação fenomenal, que reuniu o maior público da história dos eventos de Paranavaí. Uma noite para ser lembrada como a melhor comemoração de aniversário que a cidade já teve. Essas são as definições perfeitas do show magnífico da banda Capital Inicial no último sábado, dia 14 de dezembro, na Praça dos Pioneiros.

“Foi um show épico! Ver todas aquelas pessoas mostrando seu orgulho pela nossa cidade. Uma reunião de famílias, crianças, jovens e adultos, várias gerações juntas celebrando uma data tão importante para Paranavaí. Era uma alegria contagiante, uma harmonia bonita, que mostra o quanto nossa cidade representa no contexto da região Noroeste e reafirma nosso potencial como um dos melhores lugares do Paraná para se viver”, destacou o secretário de Comunicação do município, Américo Pontes de Castro.

Para o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, “trazer um grupo como o Capital Inicial para Paranavaí, e com uma apresentação gratuita para a população, mostra o nível de comprometimento que o município tem com a qualidade dos eventos de cultura e entretenimento que são apresentados hoje. Estamos sempre buscando as melhores atrações, optando pela diversidade de gêneros musicais e valorizando o alto padrão artístico que nosso Brasil oferece”.

“Além das questões de cultura, lazer e entretenimento, eventos como este são fundamentais para o desenvolvimento econômico da cidade. Existe todo um movimento no setor de hotelaria, restaurantes, bares, comércio em geral, a cadeia de produção de eventos, os ambulantes (que venderam todo seu estoque durante o show). É um giro econômico importante para o município, especialmente nesta época do ano”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Henrique Scarabelli (Kaká).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí