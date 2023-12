Capitão Melo é agraciado com a mais alta honraria do Legislativo Paranavaiense

O capitão da reserva remunerada do Exército, Airton de Melo Gonçalves recebeu na noite desta segunda-feira (11/12) o título de cidadão honorário de Paranavaí. A homenagem foi proposta pelo vereador Leônidas Fávero Neto, vice-presidente da Casa de Leis.

“É fácil entender porque tantas pessoas estão aqui hoje. O Melo é extremamente querido, amigo, participativo da nossa sociedade [...] Você é um exemplo para cada cidadão de Paranavaí e nos orgulha por tudo o que faz [...] a partir desta data, quando você escutar o hino da nossa cidade, este hino é pra você também, porque agora você é um paranavaiense de fato e de direito”, ressaltou Leônidas.

Natural de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, Melo adotou Paranavaí como cidade do coração, quando em 2015, após sua aposentadoria, resolveu voltar ao município pelo qual de 2010 à 2013 foi delegado da 30ª Delegacia de Serviço Militar, responsável por 24 municípios do noroeste do Paraná. Desde então assumiu a função de Diretor de Trânsito na Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, e no ano seguinte como secretário da pasta. Em 2017 foi nomeado como diretor geral da Câmara de Paranavaí, permanecendo até o final de 2020. E em julho de 2023 retornou ao comando da Seprovpat. Pai de quatro filhos, Aline, Thamyle, Vinícius e Arthur, é casado com Izabel Cristina Pires de Melo Gonçalves.

Em nome do Executivo, o vice-prefeito Pedro Baraldi, utilizou a palavra para saudar o homenageado. “A nossa cidade fica mais bonita, mais acolhedora se tiver uma visão gerencial de uma equipe e de uma pessoa preparada para isso. Então, estamos aqui para reconhecer o seu trabalho Melo. [...] Uma pessoa extremamente prestativa, [...] um voluntário exemplar e também muito determinado nas suas funções”, afirmou Baraldi.

Ao discursar, o homenageado agradeceu a Deus, aos familiares, aos Poderes Executivo e Legislativo, bem como aos convidados presentes no plenário, de equipe de trabalho, rotarianos e voluntariado. Relatou seus 35 anos de serviço no Exército prestado à nação e da sua satisfação em poder fazer o bem ao próximo. “[...] tudo sempre fluiu com muita tranquilidade, resumindo, coragem, nobreza de caráter, disciplina, dom e paixão. [...] Sou muito grato a esta cidade que me adotou como seu mais novo filho. [...] Muito obrigado a todos [...] que 2024 possa ser muito melhor do que este ano e que possamos viver em comunidade e melhorar a nossa cidade de forma que os nossos munícipes consigam se sentir mais felizes”, finalizou Melo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí