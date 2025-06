Carreta da Inovação chega a Paranavaí com oficinas gratuitas em tecnologia e inovação

A cidade de Paranavaí receberá, entre os dias 24 e 28 de junho, a Carreta da Inovação, uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná que visa promover a inclusão digital, a qualificação profissional e a disseminação do conhecimento tecnológico entre a população.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária e Prefeitura de Paranavaí

Durante os cinco dias de evento, a carreta ficará estacionada na Praça dos Pioneiros, funcionando em dois turnos: das 9h às 12h e das 14h às 18h. A estrutura itinerante estará equipada com salas de aula adaptadas, mobiliário tecnológico, televisores, computadores, além de conexão de internet via satélite com o sistema Starlink.

A programação incluirá oficinas, workshops e treinamentos voltados para áreas como robótica, inteligência artificial e transformação digital. As atividades são totalmente gratuitas e abertas ao público, proporcionando uma experiência interativa com foco no desenvolvimento de novas competências e no estímulo ao interesse pela inovação.

“Esta ação, realizada em parceria com o Governo do Estado, democratiza o acesso ao conhecimento tecnológico, levando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para pessoas de todas as idades. É uma forma de aproximar a população das novas tecnologias e preparar a sociedade para os desafios do futuro”, destaca Carlos Henrique Scarabelli, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A previsão é que a montagem da carreta na Praça dos Pioneiros ocorra no domingo, dia 22.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí