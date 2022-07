Cartão Alimentação substitui cestas básicas fornecidas pelo município

A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de julho, o município de Paranavaí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai implementar o Cartão Alimentação, conforme regulamentado pela Lei Municipal nº 5.000/2001. O Cartão Alimentação vem para substituir a entrega de cestas básicas e dar total autonomia às famílias para adquirirem produtos alimentícios, de higiene pessoal e limpeza, conforme sua necessidade.

Os cartões serão nominais e serão disponibilizados às famílias que estiverem passando por situação de vulnerabilidade temporária e que estejam em atendimento ou acompanhamento pelas equipes dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

“Até o momento, o município atendia aproximadamente 550 famílias por mês com a liberação de cestas básicas. Acreditamos que vamos manter esse número de atendimentos. O mais importante deste benefício é a autonomia que as famílias terão para escolher o que querem ou precisam comprar, como frutas, legumes, produtos para pessoas com alimentação restrita, itens que geralmente não são incluídos na cesta básica”, explica a secretária de Assistência Social, Maria Dêis Klososki.

O Cartão Alimentação no valor de R$ 110,00 pode ser usado exclusivamente para a aquisição de produtos alimentícios, de higiene pessoal e de limpeza em estabelecimentos comerciais credenciados ao município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí