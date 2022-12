Casinha do Papai Noel ficará aberta até o dia 23 no Parque Ouro Branco

Papai Noel chega em Paranavaí nesta sexta-feira (2/12) e a partir de amanhã começa a atender a criançada em sua casinha, que ficará no Parque Ouro Branco. O local para recepcionar as crianças e famílias será a sede da Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Rua Irati e já está decorada.

A programação da Casinha do Papai Noel ficou da seguinte forma:

De 3 a 23 de dezembro

Segunda a sábado: 18h30 às 22h30

Domingo: 14h às 22h

Confira a programação completa de Natal e Aniversário de Paranavaí:

02/12 – Chegada do Papai Noel (escadarias do Estádio WW – 20h)

02/12 – Espetáculo “Então é Natal” (escadarias do Estádio WW – 20h)

04/12 – Show da banda Angra (escadarias do Estádio WW – 20h)

05/12 – Encontro de Bateras (Praça dos Pioneiros – 20h)

06 e 07/12 – Apresentação dos alunos das oficinas do IPAC (Centro de Eventos – 19h30)

09/12 – Grupo Semse (Jardim Ipê – 20h)

10/12 – Grupo Semse (Praça de Graciosa – 19h)

11/12 – Flashback na Praça (Praça dos Pioneiros – 14h)

11/12 – Show Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop (Praça dos Pioneiros – 20h)

12/12 – 43Duo (Praça dos Pioneiros – 20h)

14/12 – Concerto da Orquestra Municipal especial de Natal e Aniversário de Paranavaí (Praça dos Pioneiros – 20h)

17/12 – Concerto da Orquestra Municipal especial de Natal (Praça de Graciosa – 20h)

18/12 – Final da Copa do Mundo (Praça dos Pioneiros – início da transmissão às 10h / jogo da final às 12h)

18/12 – Esquenta com DJ (Praça dos Pioneiros – 14h)

18/12 – Show do Queen Experience (Praça dos Pioneiros – 20h)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí