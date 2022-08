Censo 2022 é essencial para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas

Teve início neste mês de agosto o novo Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para a execução do levantamento populacional, o instituto contratou profissionais temporários e colocou à disposição da população uma ferramenta para verificação da identidade dos recenseadores.

“Pedimos que os moradores recebam bem os recenseadores. Eles estarão sempre identificados com colete, boné, crachá e poderão ter a identidade confirmada no site respondendo.ibge.gov.br ou pelo 0800 721-8181, telefone de atendimento gratuito do IBGE. Nossos recenseadores nunca mandarão mensagens, sem que isso previamente combinado. Eles passam pelas casas e fazem as entrevistas”, explicou o responsável pelo IBGE de Paranavaí, Diogo Forlani.

O Censo Demográfico 2022 será um grande retrato da população brasileira e de suas características. Os resultados obtidos vão fornecer informações essenciais para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas e para a realização de investimentos dos setores público e privado no município.

As informações serão coletadas através de entrevista direta com perguntas a serem preenchidas pelos recenseadores no computador de mão, mas também será possível responder ao questionário via internet ou por telefone.

Desde o censo demográfico de 2010, que apontou Paranavaí com 81.590 pessoas, o IBGE está fazendo uma estimativa anual da população do município. Para 2021, o Instituto estimou uma população de 89.454 pessoas em Paranavaí. Mas apenas o Censo 2022 tornará possível identificar as mudanças que efetivamente ocorreram desde 2010.

O município se colocou à disposição para colaborar como fonte de informações e ressaltou a importância do censo à cidade. “Para nós, esse censo pode ser um grande divisor de águas. Temos a sensação, com base nas informações da Secretaria de Fazenda, que podemos finalmente alcançar a marca de 100 mil habitantes, que faria grande diferença para nós, como município”, disse o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí