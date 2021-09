Centro Cultural de Paranavaí terá investimento de quase R$ 2,4 milhões

Foi assinada nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, a Ordem de Serviço que autoriza a construção do Centro de Eventos Cultural de Paranavaí. O Centro Cultural será o primeiro prédio a ser construído na área destinada ao novo Centro Cívico da cidade, no Jardim Oásis, que vai abrigar ainda a nova Prefeitura, Delegacia, Fórum, Ministério Público e Fórum Eleitoral. A empresa vencedora da licitação, Cabral & Cabral Engenharia Ltda, já está finalizando as tratativas para dar início à obra, que tem previsão de execução de 18 meses.

A construção do Centro Cultural terá um investimento de R$ 2.399.228,60 milhões, sendo R$ 2.348.659,00 de recursos do Ministério do Turismo através de emenda parlamentar do Deputado Federal Hermes Parcianello (Frangão), e outros R$ 50.569,60 de contrapartida do município, com recursos provenientes da Fundação Cultural.

O Centro Cultural contará com uma estrutura de 1.127,72 m2, com ambientes para administração, saguão, recepção, banheiros, sala multiuso, salas de música e anfiteatro com palco e espaço para plateia, além de amplo estacionamento.

“Estamos muito animados com o início desta obra, porque ela marca também o começo da concretização de um projeto maior, que é o novo Centro Cívico de Paranavaí. E nada melhor do que começar com espaço cultural para abrigar os nossos eventos de música, dança, teatro, poesia e tantas vertentes culturais que se manifestam como uma vocação da nossa cidade”, destacou o prefeito KIQ.

A assinatura da Ordem de Serviço contou ainda com a presença do vice-prefeito Pedro Baraldi; do engenheiro responsável pela empresa Cabral & Cabral; da diretora da Fundação Cultural Rosi Sanga; do vereador Luis Paulo Hurtado; e equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e da Diretoria de Compras.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí