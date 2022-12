Centro de Especialidades Odontológicas de Paranavaí está funcionando em novo endereço

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Paranavaí já está funcionando em novo endereço. O prédio próprio do município passou por obras de reforma e ampliação e agora as equipes estão atendendo os pacientes na Avenida Tancredo Neves, ao lado da Guarda Mirim. Nesta quinta-feira (15/12) o prefeito KIQ, o vice-prefeito Pedro Baraldi e alguns secretários municipais foram conferir o funcionamento dos serviços no novo prédio.

As obras de reforma e ampliação do CEO tiveram um investimento de pouco mais de R$ 512 mil. A estrutura conta com 4 consultórios atendendo nos períodos da manhã e da tarde. Em média, são realizados 30 atendimentos diariamente em cada período.

“Poder atender os pacientes com o CEO em prédio próprio e amplo é muito gratificante. Além de haver uma economia com relação aos custos com aluguel, a estrutura ficou mais organizada, com equipamentos novos, possibilitando um ambiente de trabalho com toda a qualidade para a execução dos procedimentos. E o munícipe passa a ter um ambiente com mais conforto para receber um tratamento de excelência em curto espaço de tempo”, avalia a diretora de Odontologia do município, Adriane Rosinski do Nascimento.

No CEO de Paranavaí são realizados procedimentos odontológicos de média complexidade, com atendimentos de endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento de gengivas), cirurgia oral (terceiro molar, biópsia de lesões, etc) e cuidados aos pacientes com necessidades especiais.

Segundo Adriane, “os atendimentos no CEO são todos referenciados; não são atendimentos de porta aberta.

Para ser atendido, o paciente segue todo o protocolo do município, realizando o tratamento odontológico inicial na sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência e, após a conclusão, se necessário o paciente é direcionado para concluir o tratamento aqui. Vale ressaltar que os procedimentos realizados, tanto nas UBSs de referência quanto no CEO, hoje não possuem lista de espera e é possível concluir o tratamento de forma rápida e eficiente”, frisa.

O CEO também é o local destinado às ações administrativas odontológicas do município. Os pacientes que realizam atendimento de outras especialidades pertencentes ao CEO do Consórcio Intermunicipal de Saúde, vão até a sede para solicitar atendimento com as guias de referência (encaminhamentos) e ter em mãos as autorizações de atendimento.

“Toda vez que o paciente vier ao CEO, deve estar portando documento pessoal com foto (RG), CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e a guia de encaminhamento da UBS de referência para o atendimento”, finaliza Adriane.

Até o dia 30 de dezembro, o atendimento clínico do Centro de Especialidades Odontológicas acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A partir do dia 3 de janeiro de 2023, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí