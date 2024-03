Centro do Autista ganha nome de Ubiratan Ângelo Fernandes

Ontem (11/3), por unanimidade, os vereadores da Câmara de Paranavaí aprovaram em segunda discussão, o projeto de iniciativa da vereadora professora Cida Gonçalves, que denomina o novo Centro de Atendimento ao Autista de Ubiratan Ângelo Fernandes.

Bira, como era carinhosamente chamado, desempenhou importante papel como gestor do Sesc Paranavaí, contribuindo significativamente para o enriquecimento cultural e social de Paranavaí, além de demonstrar um profundo compromisso com o bem-estar da comunidade.

“Esta denominação é uma maneira justa e significativa de eternizar a memória do nosso querido Bira, como empreendedor, visionário e defensor das causas sociais, lembrando também do seu comprometimento com a cultura, a solidariedade e o desenvolvimento de Paranavaí”, argumentou a propositora.

As obras já começaram. O espaço localizado próximo ao Centro de Eventos terá mais de 500 metros quadrados e contará com jardim e horta sensorial, miniquadra esportiva e salas, além de uma equipe multidisciplinar para atendimento.

