Ciclo do CastraPet em Paranavaí realizará 754 castrações de cães e gatos

Nesta sexta-feira (17/1), Paranavaí dará início ao 3º Ciclo do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná). Ao longo de quatro dias, entre 17 e 20 de janeiro, 754 animais previamente cadastrados passarão pelo procedimento no Centro de Eventos, localizado na Avenida Heitor de Alencar Furtado, nº 3260.

A iniciativa é destinada exclusivamente a animais de tutores de baixa renda, organizações da sociedade civil e protetores independentes.

Segundo Merciliana Souza, gerente do Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal de Paranavaí, os atendimentos ocorrerão das 9h às 14h30, divididos por espécie:

- Manhã (9h às 12h30): Gatos

- Tarde (12h30 às 14h30): Cães

Merciliana reforça a importância de os tutores comparecerem nos horários agendados. "É fundamental que a pessoa contemplada não falte, pois isso resulta na perda da vaga e impede que outra pessoa aproveite a oportunidade. Em caso de ausência, o cadastro será indeferido, e o tutor será realocado para o final da fila em ciclos futuros", explicou.

Avaliação Prévia E Orientações - Todos os animais serão avaliados no local por um médico veterinário. Caso o estado clínico do pet seja incompatível com o procedimento, a castração será cancelada.

A gerente Merciliana destacou ainda algumas orientações importantes:

- Animais de grande porte devem estar obrigatoriamente com focinheira.

- Os tutores precisam garantir que os pets estejam contidos, seja em caixas de transporte ou em alternativas como cestos de roupas, para garantir a segurança, principalmente no período pós-sedação.

- Os tutores não poderão deixar o Centro de Eventos durante o procedimento. "Eles devem permanecer no local do início ao fim. Não nos responsabilizamos caso o animal fuja", ressaltou Merciliana.

Sobre o Castrapet - O programa estadual, que iniciou o 4º Ciclo em novembro de 2024, abrange 175 municípios e seguirá com as ações até abril de 2025. O objetivo do CastraPet Paraná é promover a esterilização de cães e gatos de tutores de baixa renda, ONGs e protetores independentes, ampliando o acesso ao serviço e contribuindo para o controle populacional de animais nas comunidades.

