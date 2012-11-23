Cidade celebra trajetória de liderança, empreendedorismo e desenvolvimento ao homenagear Ivo Pierin Junior

O empresário e referência do agronegócio paranaense, Ivo Pierin Júnior foi agraciado na noite desta última segunda-feira (18), na Câmara Municipal de Paranavaí com o Título de Cidadão Honorário. A honraria, concedida por meio da Lei Municipal n.º 5.529/2025, proposta pelo prefeito Maurício Gehlen enaltece a trajetória de trabalho, liderança e contribuição do homenageado para o desenvolvimento econômico e social de Paranavaí e de toda a região Noroeste do Paraná.

“Nossa história se confunde. Só nós sabemos o quanto lutamos para desenvolver o setor da mandiocultura da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Paranavaí não poderia escolher alguém melhor para receber essa honraria, alguém que escolheu esta cidade para construir sua história e ajudar no desenvolvimento da nossa gente”, afirmou o prefeito ao relembrar a trajetória construída ao lado do homenageado ao longo de mais de três décadas em defesa da mandiocultura e do desenvolvimento regional.

“Mais do que uma homenagem, esta noite representa o encontro da gratidão de Paranavaí com a história de um homem cuja atuação ajudou a fortalecer o nome da nossa cidade em todo o Paraná e também no Brasil”, assegurou o vereador Carlos Augusto Pereira de Lima, presidente do Legislativo.

O deputado estadual Soldado Adriano José ressaltou a dimensão humana do homenageado e sua importância para o Paraná. “Quando a gente fala em Ivo Pierin, logo vem à mente uma empresa sólida, forte e reconhecida nacionalmente. Mas por trás desse CNPJ existem pessoas, valores, família e compromisso coletivo. O senhor é uma grande referência para Paranavaí, para o Noroeste, para o Paraná e para o Brasil”, declarou o parlamentar.

Nascido na cidade da Lapa e radicado em Paranavaí há mais de cinco décadas, Ivo Pierin Júnior se formou em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná, e construiu uma carreira marcada pelo empreendedorismo, inicialmente na cafeicultura e pecuária, tornando-se posteriormente uma das maiores referências nacionais na cadeia produtiva da mandioca e do amido.

Sócio-diretor da Pódium Alimentos, o empresário também acumula décadas de atuação em entidades representativas do agronegócio, cooperativismo e desenvolvimento regional, ocupando cargos de destaque em instituições estaduais e nacionais.

Em um dos momentos mais marcantes da noite, Ivo Pierin Júnior agradeceu a homenagem relembrando sua trajetória familiar, empresarial e comunitária.

“Escolhi Paranavaí para construir minha família e escrever a minha história. E não poderia ter sido mais feliz. Há 50 anos, Paranavaí nos acolheu de braços abertos e nos deu motivos para ficar”, declarou.

O homenageado também fez questão de agradecer à esposa, filhos, noras, netas, irmãos, amigos e parceiros de caminhada, destacando o apoio recebido ao longo de sua trajetória.

“O Título de Cidadão Honorário de Paranavaí ficará guardado no meu coração, ao lado do Título de Cidadão Benemérito do Paraná. Ambos me enchem de orgulho, gratidão e também de responsabilidade para continuar trabalhando ainda mais por Paranavaí e pela nossa região”, finalizou.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí