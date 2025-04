Cidade Inteligente: Prefeitura quer saber o que a população pensa

A Prefeitura de Paranavaí, em parceria com o Sebrae e a Itaipu Parquetec, está realizando uma pesquisa para mapear as principais necessidades da cidade e planejar soluções inovadoras por meio do uso da tecnologia.

O formulário está disponível online e pode ser acessado por qualquer cidadão interessado em contribuir com ideias. Para participar, basta clicar no link: https://forms.office.com/r/w9VCev7xdC e preencher os dados solicitados.

A pesquisa faz parte do Programa Cidade Inteligente e tem como objetivo compreender melhor os desafios enfrentados pela comunidade em áreas como mobilidade urbana, segurança, serviços públicos e sustentabilidade.

“A ideia é avaliar o interesse da população para a construção de projetos e políticas públicas voltadas à inovação e ao bem-estar coletivo. Por isso, a participação da sociedade é essencial”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação, Kaká Scarabelli.

“Queremos entender o que realmente importa para as pessoas e trabalhar com foco nessas prioridades”, reforçou Andréa Alves Vieira, agente de Desenvolvimento de Paranavaí.

As respostas serão analisadas de forma estratégica, contribuindo para a criação de uma cidade modelo em inovação no país.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí