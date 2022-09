CMDCA abre Edital para escolha suplementar de membros do Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) lançou esta semana o edital para o processo de escolha suplementar para Conselheiros Tutelares de Paranavaí. Serão escolhidos membros para preencher duas vagas já existentes de suplentes, e cinco vagas ou mais para Conselheiro Tutelar Suplente. As inscrições vão até o dia 13 de outubro e devem ser feitas pessoalmente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranavaí (CMDCA), que fica na Rua Pernambuco, 517 – Centro. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Os candidatos interessados devem ter idade superior a 21 anos; reconhecida idoneidade moral; residir no município há mais de dois anos; possuir ensino superior completo, preferencialmente nas áreas de serviço social, pedagogia, psicologia e direito; possuir curso básico de informática; ter comprovada atuação de no mínimo dois anos na área de atendimento, promoção e defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes; não exercer mandato político; comprovar Ficha Limpa; entre outros requisitos que estão dispostos no edital.

O processo de escolha terá três etapas: inscrição dos candidatos; curso e prova sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e exames de sanidade física, mental e aptidão psicológica. O salário mensal é de R$ 2.514,67.

A eleição acontecerá no dia 18 de dezembro, das 8h às 17h, na Escola Municipal Cecília Meireles (Rua Serafim Afonso Costa, 2265 – Centro).

Mais informações sobre documentação, etapas do processo de escolha, jornada de trabalho e remuneração podem ser encontradas no edital ou através do telefone da Secretaria Executiva do Conselho - (44) 3422-1198 ou no Edital disponível no link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/55E79EEF/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí