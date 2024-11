CMDM organiza programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres

A partir desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher dá início à programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres em Paranavaí. A agenda unificada foi articulada pelas participantes do Conselho que estão envolvidas com as secretarias municipais e com entidades da sociedade civil.

Durante os 21 dias, equipamentos municipais e entidades que atendem a população farão atividades internas e no seu entorno, como manifestações artísticas e palestras. Além disso, estão abertas inscrições para oficinas e haverá uma caminhada no encerramento. O CMDM espera que a agenda unificada fomente o debate sobre os problemas advindos da opressão histórica e as diversas formas de violências contra as mulheres.

“A proposta é fomentar esse tema tão importante e preocupante que é a violência contra as mulheres. É muito perturbador que situações de violência vivenciadas pelas mulheres invadam a nossa realidade cotidianamente através da imprensa e das notícias em geral, que nos informa sobre o alto índice de violências, não só no Brasil, mas também no mundo. Por esse motivo estamos organizadas e alinhadas internacionalmente nessa iniciativa. É preciso falar sobre as diversas formas de violência, divulgar os canais de denúncia e as ações do nosso município que atendem mulheres vítimas de violência. Esse é o nosso propósito. Quando a sociedade é informada, pode então reagir a essas circunstâncias. Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paranavaí compactua com essa luta, faz e cumpre o papel de trazer o debate para a sociedade”, destaca a presidente do CMDM, Sirlei Maria Shuroff Mira.

A violência contra as mulheres é uma das mais recorrentes violações dos Direitos Humanos no mundo. Desde 1991 a Organização das Nações Unidas (ONU) mobiliza esforços internacionais para trazer o tema em debate e, desde então, o dia 25 de novembro é a data em que se rememora os assassinatos das irmãs Mirabal da República Dominicana, ocorridos em 1960.

No Brasil as atividades têm início no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e vão até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Confira a programação dos 21 dias de ativismo

20/11

10h – Lançamento oficial dos 21 de Ativismo durante a programação do Dia da Consciência Negra, na Praça dos Pioneiros

21/11

8h40 – Roda de conversa com usuárias do Instituto Maurício Gehlen

22/11

9h – Palestra com usuários do CRAS Vila Operária

23 e 24/11

Dia todo – Mobilização nas redes sociais (conselheiros do CMDM)

25/11

8h às 13h30 – Ação coletiva de introdução ao tema na Guarda Mirim

Horário a definir – Ação do NUMAPE

19h – Mobilização nas redes sociais (conselheiros do CMDM)

26/11

8h às 13h30 – Oficinas dinâmicas em grupo na Guarda Mirim

14h – Atividade coletiva com as famílias do PAIF e SCFV do Jardim Morumbi

14h – Aula de auto defesa/CAPD

27/11

9h – Palestra com usuários do CRAS Zona Leste

13h às 17h – Dia de Beleza para a comunidade e palestra, no Provopar

19h – Lançamento do livro “Enfrentamento Às violências de gênero: políticas públicas, interdisciplinaridade e diversidades”, no miniauditório da Unespar

28/11

9h às 14h – Oficina prática de defesa pessoal, na Guarda Mirim

30/11 e 1/12

Dia todo – Mobilização nas redes sociais (conselheiros do CMDM)

2/12

14h – Sessão de cinema apresentando o filme “É assim que acaba”

3/12

14h – Mobilização/caminhada pelo Jardim São Jorge com idosas do SCFV e famílias do PAIF

14h – Palestra com usuárias do CRAS Jardim Maringá

Horário a definir – Palestra do NUMAPE com discentes da graduação em Educação Física

4/12

9h – Palestra com usuários do Centro da Juventude

4 e 5/12

8h às 11h – Orientações nas recepções das Unidades Básicas de Saúde

5/12

15h – Bate-papo e panfletagem com alunos da KR Academia

6/12

8h20 – Bate-papo com homens e mulheres no CREAS

7, 8 e 9/12

Dia todo – Mobilização nas redes sociais (conselheiros do CMDM)

10/12

Período da tarde – Mobilização nas redes sociais e panfletagem no território do CRAS Jardim São Jorge

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí