CMEI receberá o nome da professora Rosângela Cassorillo

Em homenagem a trajetória dedicada à área da educação, a servidora pública Rosângela Aparecida Berto Cassorillo, falecida em maio de 2021, dará nome ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), localizado no centro de Paranavaí. O projeto foi aprovado em primeira discussão nesta semana e volta a ser apreciado na próxima segunda-feira, 24/10.

Rosângela nasceu e cresceu na Cidade Poesia. Foi casada com Roque Cassorillo por 43 anos, com quem teve o filho Frederico Rossano Cassorillo. Tornou-se professora em 1977, quando iniciou suas atividades nas escolas rurais.

O pedido de denominação veio da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Memorando n.º 918/2022. “Rosângela participou ao longo de sua carreira de inúmeros projetos que contribuíram com a solidificação do desenvolvimento da educação municipal. Teve sempre a criança como inspiração maior, para assim superar os obstáculos que a vida nos impõe. Sempre esteve à disposição para auxiliar quem necessitasse. Mulher íntegra. Nunca será esquecida por todo o legado de ações maravilhosas que executou em vida”, descreveu a secretária Adélia Paixão, ressaltando como justa a homenagem, em razão dos 44 anos de comprometimento como professora da rede pública municipal.

O CMEI situado na Rua Serafim Afonso Costa, 2.415, encontra-se em fase de adequação e tem previsão de inauguração no final deste ano.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí