COE decide proibir consumo e venda de bebidas alcoólicas em locais públicos após às 22h em Paranavaí

A reunião do Comitê de Operação Emergencial desta segunda-feira (13/7) tratou sobre as dificuldades do combate ao Covid-19 e possíveis medidas para evitar o crescimento desenfreado do número de casos. Por unanimidade, foi deliberado que o município publicará um decreto, ainda nesta semana, proibindo o consumo e a venda de bebidas alcoólicas após às 22h em qualquer via ou espaço público de Paranavaí.

“Este é o primeiro passo para trás de outros que poderão acontecer nas próximas semanas. Queremos evitar o aumento do número de casos e limitar a venda e consumo de bebidas alcoólicas foi uma das alternativas encontradas pelo COE. Vamos seguir com as fiscalizações e responsabilizar aqueles que estão descumprindo as normas e decretos vigentes. Precisamos da ajuda da população para que nossa situação não piore, caso contrário, nossos índices crescerão e entraremos no Decreto Estadual, que obrigará o fechamento de diversos setores”, explicou a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

O município vai elaborar e publicar o decreto com todos os detalhes ainda esta semana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí