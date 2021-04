COE mantém autorização para funcionamento de comércios aos sábados

A reunião do Comitê de Operação Emergencial (COE) desta quinta-feira (8/4) confirmou a liberação para abertura de comércios aos sábados. Portanto, atividades comerciais de rua poderão funcionar das 5h às 20h, de segunda a sexta-feira, com limitação de 50% de ocupação, e aos sábados poderão funcionar de acordo com as regras das convenções coletivas e acordos coletivos das categorias.

Restaurantes e lanchonetes podem funcionar das 5h às 20h, de segunda a sexta-feira, com limitação da capacidade em 50%, permitindo-se o funcionamento, sem atendimento ao público local, nos demais horários nos dias de semana via delivery;

Durante os finais de semana fica autorizado o consumo de bebidas não alcoólicas e alimentos em restaurantes, lanchonetes, lancherias, espetarias, sorveterias, sendo terminantemente vedada a abertura e funcionamento de estabelecimentos que genuinamente vendam bebidas alcoólicas (bares);

Nos passeios públicos e espaços utilizados pelos estabelecimentos comerciais, ainda que em local descontínuo, poderão haver mesas e cadeiras em número máximo de quatro pessoas.

Nos finais de semana, salões de cabeleireiro, barbearias, clínicas estéticas, salões de beleza e congêneres, poderão funcionar para atendimento estritamente individual, das 09h às 17h, devendo observar as regras da Vigilância em Saúde.

O Decreto Municipal 22.288/2021, com as informações detalhadas, pode ser encontrado no link https://bit.ly/3t4qrXv

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí