COE sinaliza com flexibilização para realização de eventos nos próximos dias

O Comitê de Operação Emergencial (COE) se reuniu nesta quinta-feira (8/10) para discutir a situação de Paranavaí em relação ao combate a pandemia de Covid-19. Procurando flexibilizar e atender reivindicações de todos os trabalhadores, o COE sinalizou com um aumento no número de participantes de eventos. A confirmação virá por meio de uma Portaria Municipal nos próximos dias.

Serão estabelecidas regras rígidas para que os eventos possam acontecer. O comitê deve liberar eventos com capacidade de até 50% do local, porém, com teto máximo de 200 pessoas. As medidas serão reavaliadas a cada 15 dias e novas decisões serão tomadas com base nos índices de saúde (casos confirmados e número de internamentos).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí