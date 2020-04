COE Social vai coordenar doações para entidades e pessoas vulneráveis

O Comitê de Operação Emergencial (COE) de Paranavaí decidiu criar um COE Social para tratar especificamente sobre doações e atendimentos às famílias mais vulneráveis. Com a participação de membros do COE e entidades sociais e assistenciais de Paranavaí, além da Secretaria Municipal de Assistência Social, os representantes procuram a melhor maneira de distribuir as doações recebidas.

Nesta terça-feira (28), foi realizada a primeira reunião do COE Social. “Ficou decidido que vamos fazer um chamamento público para entidades e voluntários se cadastrarem. Assim, o município vai saber o que cada um vai doar e quando as pessoas precisarem, a quem poderemos recorrer. Doações poderão ser feitas com cestas básicas, álcool, marmitas, máscaras, transporte para entrega das doações e outras necessidades que possam vir a surgir. Também teremos um cadastro das pessoas necessitadas, tudo pensando em ajudar ainda mais os cidadãos”, disse o Procurador Geral do Município, Benjamim Marçal.

Em uma das reuniões, o COE deliberou que uma conta bancária para fins específicos fosse criada e a Associação dos Corredores de Paranavaí e Região Noroeste (Acorrenor) criou esta conta. “Os recursos arrecadados também serão utilizados para causas sociais. Essa conta terá um Conselho Fiscal para avaliar a destinação dos recursos”, afirmou o Promotor do Ministério Público Estadual em Paranavaí, Francisco Ilídio Hernandes Lopes.

Importante lembrar que as pessoas que já estão agindo de maneira espontânea e voluntária devem continuar com suas ações. “Nós não queremos desestimular ninguém. Estamos apenas organizando como distribuir as doações que temos recebido e ter certeza de que os alimentos e demais produtos estão chegando aos lares que estão mais necessitados. Temos visto as pessoas com um espírito de solidariedade aflorado e isso é muito bom para o município”, finalizou Benjamim.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí