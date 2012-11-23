Colégio Agrícola de Paranavaí avança e busca apoio para ampliar atendimento

O diretor do Colégio Agrícola de Paranavaí, professor Alziro Melli Lopes, esteve na Câmara Municipal nesta segunda-feira (16/3) para apresentar informações sobre o funcionamento da instituição, demandas e oferta de vagas. A participação ocorreu em atendimento ao Requerimento n.º 22/2026, de autoria dos vereadores Ivany Azevedo e José Galvão.

Durante o pronunciamento na tribuna, o diretor destacou a importância estratégica do colégio para a região e os avanços já conquistados desde a implantação do projeto. Segundo ele, a unidade já se consolida como referência no ensino técnico agrícola.

“Hoje o Colégio Agrícola é uma realidade em nossa cidade e tenho certeza de que será destaque no Estado do Paraná, pela vocação da nossa região e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido”, afirmou.

Alziro também ressaltou a estrutura disponível, que somará 63 mil metros quadrados, além de parcerias com instituições como o Instituto Federal do Paraná (IFPR), a UniFatecie e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), fortalecendo a formação prática dos alunos.

Entre os principais desafios, o diretor apontou o transporte escolar para estudantes de municípios vizinhos. “O maior problema que estamos enfrentando hoje é o transporte. Temos alunos de várias cidades que encontram dificuldade para retornar para casa”, explicou.

Por fim, o diretor pediu apoio na divulgação da instituição e na busca por soluções conjuntas. “É uma grande conquista para toda a região. Precisamos do apoio de todos para fortalecer esse projeto”, concluiu.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí