Coleta de pneus inservíveis será realizada em fevereiro em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí orienta a população e, principalmente, os borracheiros do município a já se prepararem para a próxima coleta de pneus inservíveis, programada para o início de fevereiro.

O descarte adequado desse material contribui para a redução de impactos ambientais e para a prevenção de riscos à saúde pública.

QUANDO VAI ACONTECER? - A ação será realizada no dia 6 de fevereiro, das 8h às 12h, no Centro de Eventos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam). A coleta é voltada especialmente aos borracheiros, que deverão levar os pneus sem utilidade ao local para a destinação correta.

“O descarte correto de pneus é uma medida simples, mas essencial, que ajuda a evitar o acúmulo de resíduos em locais inadequados e contribui para a preservação do meio ambiente. Além disso, previne possíveis focos de proliferação de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti”, afirmou a diretora especial de Gestão Ambiental e Saneamento do município, Andressa Romagna.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí