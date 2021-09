Com ação de pesagem obrigatória do Bolsa Família, neste sábado não haverá vacinação no Centro de Eventos

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) está coordenando para o próximo sábado, dia 25 de setembro, uma ação especial de pesagem das famílias beneficiárias do Bolsa Família. Com a necessidade da presença das equipes de Saúde nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o município optou por não realizar a vacinação contra Covid-19 no Centro de Eventos neste sábado. A ação de imunização será retomada normalmente na segunda-feira, dia 27/9.

A pesagem das famílias beneficiárias do Bolsa Família é uma das exigências do programa do Governo Federal e, quem não comparecer, corre o risco de perder o benefício. Neste sábado (25/9), algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas para a pesagem obrigatória. O atendimento será feito através de agendamento prévio. As famílias serão atendidas das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço.

As famílias que já agendaram horário para participar da pesagem devem comparecer na sua UBS de referência e apresentar o Cartão do SUS e a carteira de vacina de todos os beneficiários, além do cartão da gestante (quando for o caso).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí