Com balanço positivo, Programa Paranavaí 5.0 vai ganhar segunda versão para continuidade da retomada da economia

Através de uma parceria entre a Prefeitura, o Sebrae e Aciap, o município de Paranavaí foi tema de um estudo de caso contratado para a elaboração de um Plano de Retomada e Aceleração Econômica. O programa Paranavaí 5.0, lançado em julho de 2020, veio como uma resposta à crise causada pela pandemia de Covid-19 e agora vai ganhar uma segunda versão.

O programa Paranavaí 5.0 foi elaborado com seis fases: 1 - mobilização da força-tarefa; 2 - escolha dos canais de comunicação; 3 - pesquisa com empresários para compreensão do cenário no momento; 4 - estabelecimento das prioridades a serem trabalhadas; 5 - elaboração do Plano de Retomada da Economia; e 6 - execução e monitoramento das ações e resultados.

“Uma das etapas mais significativas foi a fase 3, quando foram realizadas entrevistas com 452 empresários da cidade, considerando estabelecimentos de grande, médio, pequeno porte, Microempreendedores Individuais (MEIs) e produtores rurais. Os dados apontaram os impactos mais relevantes, como: 76% das empresas se disseram afetadas pela pandemia, 73% relataram queda no faturamento, 63% apontaram ter problemas com inadimplência, 57% indicaram que necessitam de investimentos em tecnologia, 25% das empresas demitiram, 6,9% contrataram e 59% indicaram que não precisaram de crédito. Além disso, os empresários apontaram que o período mais crítico foi o 2º trimestre de 2020. Estes dados foram determinantes para a definição das ações integradas necessárias para a retomada da economia de Paranavaí. A Força-Tarefa levantou um total de 77 impactos relevantes e conseguiu consolidar 24 para análise de pequenos grupos formados para avaliar cada segmento. A partir destes impactos, foram apresentadas 186 propostas de ação, das quais foram consolidadas 35 que fazem parte do Plano de Retomada”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Carlos Emanuel Rodrigues.

Nas duas últimas fases (elaboração do Plano de Retomada da Economia, e execução e monitoramento das ações e resultados) foram realizadas sete ações: sistema integrado de orientação e capacitação para empresários; programa de reinserção profissional (qualificação, capacitação, recolocação); sistema local de apoio ao crédito e renegociação de dívidas; programa de estímulo à construção civil; programas de incentivo à economia criativa, solidária, empreendedorismo e fomento ao associativismo; programa da agricultura familiar; e programa de impulsionamento das compras locais (públicas ou privadas).

“Dentro destes 7 planos de ação, já alcançamos resultados bastante expressivos. Conseguimos oferecer orientação empresarial para 5.828 Pessoas Físicas; consultaria empresarial para 143 participantes; eventos de capacitação como o Plano de Negócios (55 empreendedores), o Acelera Digital (45 Pessoas Jurídicas), o Star (100 participantes) e o Varejo Digital (490 inscritos); além de eventos de inovação como o Inovatech (212 participantes inscritos) e o Bootcamp (19 empreendedores). Também tivemos três turmas nos cursos de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (68 matrículas e 22 concluintes) e realizamos uma campanha de atração de vagas de emprego, com 188 novas abertas. Através da campanha de renegociação de dívidas, aproximadamente 1.000 pessoas foram atendidas pela Aciap, com um volume de R$ 2,04 milhões em crédito negociado até novembro de 2020”, conta a consultora do SEBRAE de Paranavaí, Narliane Martins.

Com relação à Agricultura Familiar, estão em desenvolvimento duas importantes ações: a inclusão digital, com a criação de canais de compras on-line/delivery para os agricultores identificados com esse potencial de comercialização; e o levantamento de rotas de turismo e esporte no meio rural.

Outra importante ação em desenvolvimento é a criação do Escritório de Compras Públicas, que vai possibilitar a criação de campanhas de sensibilização junto a empresas e a capacitação para participação em licitações.

“Com base no portfólio de ações já desenvolvidas e em desenvolvimento, nós tiramos muitos aprendizados e ideias para novas ações que farão parte de uma segunda versão do Paranavaí 5.0. Nós queremos dar continuidade ao processo de retomada da economia, pois a pandemia está funcionando em ciclos, e a cada novo ciclo é necessário repensar, reavaliar e adotar novas estratégias”, avalia o gerente executivo da Aciap, Carlos Henrique Scarabelli (Kaká).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí