Com a chegada do Reveillon, Prefeitura retoma campanha contra o uso de fogos de artifício com estampido

Com a chegada do Reveillon, muitos se preparam para as comemorações. De outro lado, muitas famílias demonstram sua preocupação com a soltura de fogos barulhentos, que incomodam demais os idosos, as crianças recém-nascidas, as pessoas do TEA (Transtorno do Espectro Autista, os animais de estimação, as pessoas hospitalizadas ou acamadas. Por conta dessa preocupação é que a Prefeitura de Paranavaí está encabeçando uma campanha de conscientização contra o uso de fogos com estampido, especialmente durante as festas de fim de ano.

“A soltura de fogos de artifício com estampido acarreta poluição sonora de alta intensidade. Os portadores de TEA, por exemplo, normalmente têm hipersensibilidade a ruídos sonoros e entram em crises intensas com o barulho dos fogos. Os animais têm sentido auditivo aguçado e podem ter até convulsões e problemas cardíacos. Além disso, o ruído dos fogos de artifício pode causar grave incômodo a pessoas idosas, gestantes, recém-nascidos e pessoas acamadas. Foi pensando nessas situações que a administração propôs uma alteração do Código de Posturas do Município proibindo os fogos com estampido, com previsão de aplicação de multa no caso de descumprimento”, explica o prefeito KIQ.

Em Paranavaí, desde 2020, está proibido o uso de fogos de artifício com estampido, conforme lei aprovada pela Câmara de Vereadores. A proibição proposta no Projeto de Lei é para a soltura de fogos com estampido em todos os espaços do município, seja recintos fechados ou abertos, áreas públicas ou privadas.

Em caso de descumprimento da lei, qualquer pessoa pode denunciar. Basta passar o endereço completo do local onde estão sendo utilizados os artefatos barulhentos e, se possível, gravar um vídeo comprovando o fato. As denúncias podem ser feitas em horário comercial no telefone 3422-9958 (Secretaria de Meio Ambiente) e a qualquer hora do dia ou da noite no 153 da Guarda Municipal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí