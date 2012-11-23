Com foco no futuro, Prodec é lançado para transformar a economia municipal

A Prefeitura de Paranavaí oficializou, na noite desta terça-feira (16), o lançamento do Programa de Desenvolvimento Econômico das Cidades (Prodec). O evento, realizado no Centro de Convenções da Unespar, contou com a presença de cerca de 200 pessoas para a apresentação da metodologia que norteará o crescimento sustentável da economia municipal nos próximos anos.

Desenvolvido em parceria com o Sebrae e o Comitê Organizador local, o Prodec utiliza uma estrutura técnica para mobilizar diferentes setores da comunidade. O ponto central do projeto é a melhoria do ambiente de negócios, com atenção especial aos microempreendedores individuais (MEI) e às micro e pequenas empresas, fundamentais para a geração de renda e empregos na região.

Para o prefeito Mauricio Gehlen, o Prodec é um reflexo do planejamento estratégico adotado desde o início da gestão. "A união de entidades parceiras demonstra o compromisso em construir uma cidade cada vez melhor. Com a liderança da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação e o suporte técnico do Sebrae, Paranavaí projeta um futuro sustentável e planejado. Desenvolver o município vai além do crescimento econômico, trata-se de criar oportunidades reais e qualidade de vida, deixando um legado sólido para as próximas gerações", afirmou.

Gehlen também lembrou que a ação faz parte de uma visão de longo prazo estabelecida desde o início da gestão. "Ao elaborarmos nosso plano de governo, já priorizávamos a preparação da cidade para os desafios futuros. Após 18 meses de gestão, vemos os resultados desse planejamento em solo fértil. O exemplo de outras cidades mostra que estamos na direção correta para tornar Paranavaí uma referência em desenvolvimento e visão de longo prazo", completou.

PALESTRA - O evento contou com a participação do professor, jornalista e especialista em Inteligência Artificial, Jorge Van Dal, que ministrou a palestra "Inovação e Desenvolvimento Econômico e Regional". Em entrevista, Van Dal disse que, para alcançar o patamar de polos como Maringá e Florianópolis (SC), Paranavaí deve investir em ações estruturantes e projetos de longo prazo.

"Paranavaí precisa de estratégias como esta, voltadas à criação de um hub de desenvolvimento econômico e inovação. O projeto é assertivo justamente por projetar a cidade não apenas para 2030, mas para 2050 e além", ressaltou. Ele enfatizou que a integração entre institutos de ensino, poder público e empresas é o motor de “ecossistemas bem-sucedidos”, citando outros exemplos como o Porto Digital (Recife), Vale do Pinhão (Curitiba) e o ambiente de inovação de Florianópolis.

Van Dal defendeu ainda que a inovação transcende a tecnologia da informação. "Não falamos apenas de programação, mas de criatividade e pensamento crítico. É fundamental preparar as futuras gerações, desde as escolas municipais até as universidades, para compreender e lidar com as transformações globais. Desenvolver competências humanas é o que permitirá às pessoas estarem prontas para as mudanças que já vivemos", concluiu.

CONSTRUÇÃO COLETIVA - O programa é estruturado em fases integradas, desde a organização de grupos representativos até a coleta de dados primários. Segundo o gerente regional do Sebrae, Wendell Gussoni, a abertura da gestão municipal para a participação da sociedade é um diferencial estratégico. "Estamos estabelecendo as bases para os próximos 50 anos através da inteligência coletiva. O que construímos hoje é a fundação para as oportunidades futuras, preparando o terreno com estratégia e confiança na transformação da nossa cidade", afirmou.

A importância do engajamento legislativo também foi pontuada pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto. "Este projeto exige entrega total e uma construção coletiva, pois pertence a toda a comunidade. A tecnologia deve ser aplicada com propósito para gerar inovação e transformação social, garantindo que Paranavaí cresça de forma organizada e unida", declarou.

PRÓXIMAS ETAPAS - A metodologia do Prodec segue agora com a conclusão da base informacional e a definição de pautas prioritárias. A gestora de clientes do Sebrae, Narliane Martins, explicou que o trabalho é contínuo e cooperado.

"Este é um trabalho realizado a muitas mãos, unindo poder público e sociedade civil. As informações coletadas com as lideranças são fundamentais para orientar esse processo, demonstrando o compromisso de todos com o progresso sustentável do município", finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí