Com ginásio reformado, Distrito de Graciosa recebe Copa de Futsal

Começa nesta terça-feira (10/1) a Copa Graciosa/SEMEL de Futsal Regional, um torneio que vai contar com a participação de 16 equipes de 11 municípios, além de outras três equipes do Distrito de Graciosa e uma de Paranavaí.

A rodada inicial envolve as equipes de MJF Montagem x MLKD/Caixa D’agua, na partida de fundo o XV de Paranavaí/Telhapar enfrenta o Dínamo Futsal de Alto Paraná. A Copa Graciosa se encerra no dia 10 de fevereiro com a decisão do 3° e 4° lugares e a grande final.

“A expectativa, como sempre, é de grande público em todas as rodadas, mas especialmente nas finais. O Ginásio de Esportes Laércio Schueroff recebeu uma limpeza geral, troca da iluminação com colocação de lâmpadas de led e pintura geral, inclusive da quadra. A reforma foi realizada por diversas secretarias e contou com o apoio da comunidade local, lideranças locais e associação dos moradores da Graciosa. Quem for até lá, terá um evento de qualidade para assistir e será bem acomodado”, disse o secretário de Esportes, Rafael Octaviano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí