Com grande participação da população, Município avalia como positiva audiência pública sobre ecopontos

O município de Paranavaí realizou na última quinta-feira (dia 28/4) uma audiência pública para discutir a implantação e localização dos ecopontos na cidade. Com grande participação da população, autoridades e técnicos envolvidos, o município avalia a audiência como positiva para a tomada de novas decisões.

“Houve uma grande participação da população e pudemos escutar as opiniões e anseios dos moradores, esclarecer dúvidas e dizer quais são os planos do município. A presença e participação da promotoria também engrandece o momento, pois nesta oportunidade conseguimos explicar o motivo de nossas escolhas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Ainda sobre os ecopontos, o secretário afirmou que não há nenhum tipo de interferência externa e as escolhas são e serão estritamente técnicas. “Tudo que foi debatido na audiência será avaliado pelo corpo técnico do município. Lembrando que não tomamos nenhuma decisão sobre projetos conforme gosto ou escolha pessoal. Há um embasamento técnico, conforme estudos, inclusive do Plano Diretor que foi atualizado há pouco tempo. Faremos o que for melhor para o município como um todo”, completou.

Sobre os ecopontos – As pessoas que poderão descartar lixo nos ecopontos são os pequenos geradores: será tolerado o limite de até 1 m³ por mês. O ecoponto será supervisionado diariamente por um servidor, que ficará responsável por orientar as pessoas como descartar corretamente o lixo.

O ecoponto será dividido em quatro áreas: volumosos (móveis e eletrodomésticos), recicláveis (papel, vidro e metal), construção civil (entulho) e jardinagem (restos de poda e plantas). Os volumosos e recicláveis serão direcionados à Coopervaí, enquanto os restos de construção civil e jardinagem serão levados para uma área erosiva localizada no Jardim Morada do Sol, com intuito de recuperá-la através do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

A primeira etapa de instalação de ecopontos em Paranavaí será nos jardins São Jorge e Morumbi. Serão aproximadamente R$ 770 mil de investimentos, por meio do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí