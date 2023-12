Com grande sucesso de público, Corrida na Lama supera expectativas e se consolida no calendário de eventos de Paranavaí

Paranavaí fechou o calendário de novos eventos de 2023 em grande estilo. A primeira edição da Corrida na Lama foi um grande sucesso, inclusive superando as expectativas do município de público e participação. Após inúmeras quedas e muita lama, o evento chegou ao final com a certeza de que tomou lugar no coração das pessoas e veio para ficar.

Para o presidente da Fundação Cultural, a inserção de novos eventos no calendário do município foi uma medida essencial para unir a população. “Havia a necessidade de trazer o público pra perto, fazer com que as pessoas participassem efetivamente. Conseguimos fazer uma grande mistura de cultua, lazer e entretenimento para que as pessoas se sentissem parte das ações do município. Felizmente, podemos dizer que atingimos nossos objetivos”, afirmou.

Durante toda a tarde do dia 17 de dezembro, no estacionamento do estádio Waldemiro Wagner, centenas de pessoas se divertiram e desfrutaram de um evento com toda estrutura disponível.

“Ver a alegria das crianças, a reunião das famílias e como todos se divertiram faz realmente tudo valer a pena para nós. Executar grandes eventos é um trabalho muito grande, exige de nós muitos detalhes na preparação, mas que sempre é recompensado ao vermos as pessoas felizes”, disse o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

A realização e organização da Corrida na Lama foi uma parceria entre as secretarias de Comunicação, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Agricultura, Meio Ambiente, Infraestrutura e Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, além da Fundação Cultural.

Confira os resultados finais:

Corrida na Lama (masculino) – Gabriel Andreo

Corrida na Lama (feminino) – Rose Padilha

Cachorro-quente – Giuliano Dias

Cabo de guerra – Família Queiroz

Corrida de Conjugue – Gilson Santos e Caroline Pasksuk

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí