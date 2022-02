Com investimentos de R$ 770 mil, município terá ecopontos nos jardins São Jorge e Morumbi

O município de Paranavaí deu nesta segunda-feira (21/2) o primeiro passo para uma mudança cultural em relação ao meio ambiente. O contrato para construção de dois ecopontos na cidade foi assinado pelo prefeito KIQ. Serão aproximadamente R$ 770 mil de investimentos, por meio do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica.

Os ecopontos serão construídos nos jardins São Jorge e Morumbi. A empresa vencedora da licitação, a Mult Engenharia e Construções Civis Ltda, terá 120 dias de prazo de execução (após expedição da ordem de serviço).

“Hoje é um dia histórico, pois começamos uma mudança de cultura na cidade. Por décadas o buracão da Vila Operária foi um depósito de lixo, mas essa realidade será mudada em breve. Já assinamos o convênio para construção de um parque no local e agora começamos a instalar ecopontos na cidade. Estamos muito felizes, pois o meio ambiente sempre foi uma grande preocupação da nossa gestão”, ressaltou o prefeito KIQ.

Para o secretário de Meio Ambiente de Paranavaí, Camargo Neto, é uma nova fase que vai fazer o município se tornar exemplo. “É um projeto inovador para que a população faça descarte correto de lixo, tanto os entulhos de construções como galhos de árvores. E não vamos parar por aí, queremos fazer muito mais pela cidade”, afirmou.

Além dos ecopontos dos jardins São Jorge e Morumbi, haverá outro na Vila Operária. “A primeira licitação para o ecoponto da Vila Operária deu deserta, mas já estamos trabalhando para que uma nova licitação seja realizada o quanto antes. Estamos trabalhando com as alterações necessárias e esperamos que em breve tenhamos três ecopontos espalhados por Paranavaí”, disse o secretário de meio ambiente.

Também marcaram presença no momento da assinatura do contrato no gabinete municipal o vice-prefeito Pedro Baraldi, os vereadores Luis Paulo Hurtado, Amarildo Costa e Fernanda Zanatta, secretários municipais e representantes da imprensa de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí