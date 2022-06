Com reajuste, Município firma novo contrato com o CIEE

O município de Paranavaí firmou no início deste mês um contrato de prestação de serviços de operacionalização e integração de programas de estágio em parceria com o CIEE-PR (Centro de Integração Empresa-Escola). O novo contrato conta com um reajuste no valor da bolsa de estágio e também há a disponibilidade de cursos de formação e capacitação.

Neste novo contrato, o valor das bolsas de estágio para vagas de seis horas serão de R$ 800 (R$ 700 de bolsa-auxílio e R$ 100 de auxílio-transporte). Já para as vagas de quatro horas, os valores serão de R$ 650 (R$ 550 de bolsa-auxílio e R$ 100 de auxílio-transporte).

“Essa é uma importante conquista, pois queremos valorizar todos que prestam serviço de qualidade. O município conseguiu fazer isso com os servidores e agora também conseguimos com os estudantes. Atualmente, temos 448 vagas de estágio e estamos trabalhando para que todas sejam ocupadas por estudantes de Paranavaí e região”, afirma o secretário de Administração, Márcio Assakawa.

A contratação do programa “Agente Integrador de Estágio” visa atender alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de educação superior ou em escolas de nível médio regular e/ou técnico, vinculados ao ensino público e particular, mediante a concessão de bolsas de estágio composta por auxílio financeiro, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008.

“O município ofertar oportunidades de estágio tem como intuito colaborar com o ingresso dos estudantes no mercado de trabalho, adquirindo experiência com as mais diversas áreas. Os estudantes contratados são supervisionados por servidores públicos municipais com experiência para melhor orientá-los. Além disso, o estágio no âmbito do município prepara aqueles que, possivelmente, ingressarão nos concursos públicos”, disse a diretora de Recursos Humanos do município, Jheniffer Lafayete.

Além do reajuste no valor da bolsa de estágio, o contrato firmado com o CIEE-PR, também possibilita que a cada seis meses os estagiários tenham curso de formação e capacitação, como forma de incentivo ao conhecimento e preparação dos mesmos.

A assinatura do contrato foi feita no gabinete municipal pelo vice-prefeito Pedro Baraldi, pelo coordenador do escritório regional do CIEE de Paranavaí, Sidney Tavares dos Santos, além do secretário de Administração, Márcio Assakawa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí