Com recomendações, município permite atividades físicas ao ar livre

A última reunião do Comitê de Operação Emergencial (COE) de Paranavaí liberou professores de academia a organizarem grupos para realizarem atividades ao ar livre. Nesta quarta-feira (13/5), a Vigilância em Saúde finalizou uma Nota Orientativa (cartilha) de recomendações com base no Decreto Municipal 21.261/2020.

Havia a expectativa de que o Governo do Estado liberasse um novo decreto flexibilizando a abertura de academias, shoppings e igrejas, porém, ainda não houve um novo posicionamento. “Enquanto o Estado não se manifestar, não poderemos fazer nada, pois há um decreto exigindo o fechamento destes estabelecimentos. Enquanto não houver a liberação das academias, vamos permitir que as aulas possam ser feitas ao ar livre, mas sempre respeitando as orientações dos órgãos de saúde”, disse o prefeito KIQ.

Os profissionais que estiverem interessados em dar aulas em locais públicos precisam preencher o formulário da Vigilância em Saúde que está disponível no link https://forms.gle/9bMWGfErFfhnfDrd8 para receber orientações e declarar que está ciente dos critérios para a realização das atividades.

A cartilha com todas as recomendações está disponível no site da Prefeitura (http://www.paranavai.pr.gov.br/noticias/1408265).

Veja algumas das recomendações feitas pela Vigilância em Saúde para as atividades físicas ao ar livre:

- As aulas deverão ter a duração máxima de 40 minutos;

- O número máximo de alunos recomendado para cada treino será de 5 alunos;

- Deve-se manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre os alunos e professores;

- Os exercícios deverão ser feitos individualmente;

- Os alunos e professores têm que OBRIGATORIAMENTE estar de máscara, segundo Lei Estadual nº 20.189/20, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado do Paraná. Utilizá-las mesmo durante o exercício físico;

- Disponibilizar álcool 70% em gel para os alunos antes do início das aulas para que seja feita a correta higienização das mãos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí