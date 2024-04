Com sucesso de público, Suruquá Rock se consolida no calendário de eventos de Paranavaí

A 2ª edição do Suruquá Rock mal terminou e a expectativa já é quanto a realização da próxima edição. O evento que levou grande público a Praça dos Pioneiros, encheu restaurantes e lanchonetes, além de movimentar o setor hoteleiro, foi considerado um sucesso pela organização.

“Notamos que a população não só prestigiou, como também participou dos shows. Houve uma interação especial, tanto que no show da banda IRA!, foram tocadas seis músicas além da programação, de tanto que o público pediu. Foi uma conexão especial entre banda e público que marcou este evento”, afirmou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Segundo a organização do evento, os retornos da população foram ótimos e já há expectativa de uma nova edição do Suruquá Rock. Os shows de Edu Falaschi, 43 Duo e IRA! atingiram diferentes públicos do rock. “Podemos afirmar que, artisticamente falando, o evento cresceu consideravelmente. Os shows foram iniciados pontualmente, fato bastante elogiado pelo público”, completou Torrente.

Um setor que se beneficiou do evento foi o de hotéis, que teve movimento acima do padrão neste fim de semana. “Quando há um evento diferente, sempre causa impacto positivo. Principalmente quando há shows noturnos, percebemos que as pessoas já se preparam para ficar na cidade e, consequentemente, aumenta o movimento nos hotéis. Dessa vez não foi diferente, pois vários hotéis tiveram ocupação acima do comum”, disse o empresário do setor hoteleiro de Paranavaí, Rafael Pilonetto.

O sucesso do evento, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel, é uma junção de fatores. “O Suruquá Rock, assim como outros eventos realizados pelo município, tem grande importância para pequenos vendedores, principalmente para empresas de alimentação nas proximidades da Praça e no centro da cidade. Notamos que após o evento, diversos estabelecimentos estavam cheios e isso nos alegra, pois gera desenvolvimento econômico e renda. Conseguimos reunir, com um evento, cultura, lazer, entretenimento e desenvolvimento econômico. Ou seja, temos ganhos em todas as áreas”, enalteceu o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí