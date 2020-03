O Procon de Paranavaí e o Ministério Público Federal se reuniram na tarde desta quarta-feira (18/3) com representantes de todos os mercados de grande e médio porte da cidade. A intenção é estabelecer uma rede de comunicação entre todos e garantir que a população receba informações seguras sobre o abastecimento do município.

O prefeito KIQ, o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria do Ministério Público, Francisco Ilídio Hernandes Lopes, o coordenador do Procon, Carlos Eduardo Balliana e os representantes dos mercados se comprometeram a manter a população ciente de qualquer mudança. “Precisamos manter a população informada para evitar desespero e aglomerações. Hoje, os mercados têm estoque suficiente para atender a todos, portanto, não há motivo para pânico”, disse Balliana.

No momento, o município não vai tomar uma medida para restringir a quantidade de pessoas que entram nos mercados. “Agora, não vamos estabelecer um número de pessoas que podem fazer compras, porém, tudo pode mudar a qualquer momento. Temos o Gabinete de Crise para discutir novas alterações a cada 48 horas. A recomendação é que as pessoas evitem aglomerações, não há necessidade de irem todos ao mesmo tempo no mercado”, afirmou o prefeito KIQ.

Os representantes dos mercados vão manter contato com o coordenador do Procon para que novas informações sejam divulgadas quando houver necessidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí