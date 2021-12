Confederação Brasileira de Atletismo entrega títulos honoríficos a ex-técnicos paranavaienses

Os professores Ademir Nicola Francisco (Mimi) e Maria da Conceição da Silva, ex-técnicos de atletismo em Paranavaí, receberam no último sábado (4/12) títulos honoríficos da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Os títulos de membro benemérito, concedido à professora Maria da Conceição, e membro emérito, concedido ao professor Mimi, foram entregues durante o 1º Grande Prêmio Paranavaí de Atletismo, realizado na Pista do Colégio Estadual.

“A professora Maria e o professor Mimi são figuras históricas para o atletismo paranaense e brasileiro. São pessoas que dedicaram sua vida ao esporte, como atletas e também como mentores de grandes nomes do atletismo no nosso país”, destacou o vice-presidente da CBAt, Edson Luciano Ribeiro.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Paranavaí, Rafael Octaviano, “esta é uma justa homenagem para duas pessoas que ajudaram a formar tantos atletas de bem, de caráter e com resultados fantásticos, levando o nome da nossa cidade aos lugares mais altos do pódio em competições nacionais e internacionais”.

O 1º Grande Prêmio Paranavaí de Atletismo realizado no último sábado (4) reuniu 67 atletas representando associações esportivas de Araputanga (MT), Sorriso (MT), Maranhão (MA), Campo Mourão (PR), Cascavel (PR), Colorado (PR), Maringá (PR), Londrina (PR), Paranavaí (PR), Presidente Prudente (SP), São Paulo (SP) e do clube Sport Lisboa e Benfica (Portugal). Os atletas disputaram medalhas nas seguintes modalidades: 75 metros rasos, 300 metros rasos, 1.500 metros rasos, 60 metros com barreiras, salto em distância, salto em altura, lançamento de dardo e lançamento de martelo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí