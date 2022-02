Confira como ficam os serviços públicos do município durante o Carnaval

No início da próxima semana tem recesso (pontos facultativos) de Carnaval em Paranavaí. Com isso, as repartições públicas municipais não terão expediente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (segunda e terça-feira). O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 2 de março, das 13h30 às 17h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão fechadas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (segunda e terça-feira). O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 2 de março, a partir das 7h. Quem precisar de atendimento médico na segunda e terça-feira, deve procurar a UPA 24 horas.

A UBS Centro, unidade de referência para pacientes com sintomas de Covid-19, vai interromper os atendimentos apenas na segunda-feira, dia 28 de fevereiro. A unidade vai abrir normalmente nos dias 26 e 27 de fevereiro (sábado e domingo) e nos dias 1º e 2 de março (terça e quarta-feira), das 7h às 19h. Lembrando que não será realizada a testagem em massa na população; será feito o teste para detecção de Covid-19 apenas nos pacientes sintomáticos que passarem por consulta médica.

A Farmácia Municipal também estará fechada na segunda-feira, dia 28 de fevereiro. O atendimento acontecerá normalmente nos dias 1º e 2 de março (terça e quarta-feira), das 8h às 18h30.

Outro serviço que sofrerá interrupção será o de aplicação de vacinas contra Covid-19 no Centro de Eventos. A imunização acontecerá normalmente no sábado, dia 26 de fevereiro, mas não haverá ação de vacinação nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março (segunda, terça e quarta-feira). A aplicação das vacinas será retomada na quinta-feira, dia 3 de março, das 8h às 13h.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição não serão interrompidos durante o recesso de Carnaval. A única alteração é com relação ao horário de saída dos caminhões para a coleta noturna na segunda-feira, dia 28. A coleta noturna, que normalmente tem início às 15h30, começará às 14h. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que durante o recesso funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí