Confira como ficam os serviços públicos do município durante o feriado de Ano Novo

Na próxima sexta-feira (1º/1) tem feriado em comemoração ao Ano Novo em todo o país. Por isso, não haverá expediente na Prefeitura Municipal de Paranavaí na quinta e na sexta-feira (31 de dezembro e 1º de janeiro), assim como nas demais repartições públicas municipais. A quinta-feira (31/12) foi determinada ponto facultativo por força do Decreto Municipal nº 20.768/2019, que estabelece os recessos no âmbito municipal para o ano de 2020.

O mesmo Decreto também determina a transferência do feriado em comemoração ao aniversário da cidade (14 de dezembro) para o dia 4 de janeiro. Sendo assim, os serviços nos setores do município que estão realizando atendimento presencial voltam ao normal na terça-feira, dia 5.

A Secretaria Municipal de Saúde definiu um horário diferenciado de atendimento na UBS Centro, unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19. A UBS Centro estará aberta no dia 31 de dezembro (quinta-feira), das 07h às 13h, e no dia 4 de janeiro (segunda-feira), das 07h às 19h. Os pacientes com sintomas de Coronavírus podem procurar a UPA 24 horas para atendimento nos períodos em que a UBS Centro estiver fechada, sempre buscando adotar todas as medidas de prevenção, com o uso de máscaras e a manutenção da distância mínima de 2 metros entre as pessoas.

As demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficarão fechadas tanto na quinta (31) como na sexta (1º) e também na segunda-feira (4), voltando ao atendimento normal apenas na terça-feira, dia 5 de janeiro. Quem precisar de atendimento médico neste período deve procurar a UPA 24 horas.

A Farmácia Municipal vai abrir na quinta-feira (31), das 7h às 13h e na segunda-feira, dia 4 de janeiro, das 13h às 18h30. O serviço também retorna ao normal a partir da terça-feira, dia 5. Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição serão realizados normalmente nos dias 31 (quinta-feira) e 2 (sábado), sendo interrompidos apenas no dia de Ano Novo. A única mudança será para quem tem o lixo coletado à noite. Na quinta-feira (31), os locais onde a coleta é feita no período noturno terão os resíduos recolhidos na parte da tarde, a partir das 14h. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que, tanto na quinta (31/12) quanto na sexta (1º/1) e na segunda-feira (4/1), funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí