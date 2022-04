Confira como ficam os serviços públicos do município durante o feriado e recesso de Tiradentes

Na próxima quinta-feira, dia 21 de abril, tem feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Com isso, as repartições públicas municipais não terão expediente na quinta-feira (21/4) e nem na sexta-feira (22/4). O dia 22 é considerado ponto facultativo para os servidores públicos municipais por força de Decreto. O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira, dia 25/4.

A UBS Centro (unidade de referência para atendimentos de pacientes com sintomas de Covid-19) e as demais UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município também estarão fechadas, tanto no feriado (dia 21/4) quanto no recesso (dia 22/4), voltando ao atendimento normal na segunda-feira (25/4). Quem precisar de atendimento médico no período deve procurar a UPA 24 horas.

Outra ação que será interrompida será a vacinação contra Covid-19 e Influenza no Centro de Eventos será interrompida. Por questões operacionais, não haverá aplicação de doses na quinta, na sexta e nem no sábado, dias 21, 22 e 23. A imunização no Centro de Evento será retomada na segunda-feira, dia 25, das 8h às 13h.

Já a Farmácia Municipal fecha na quinta-feira, dia 21 e abre em horário especial na sexta-feira, dia 22, com atendimento ao público das 8h às 14h.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição serão interrompidos apenas na quinta-feira, dia 21. As coletas serão retomadas normalmente na sexta-feira, dia 22. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que, durante o feriado e recesso desta semana, funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí