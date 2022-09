Confira como ficam os serviços públicos do município durante o feriado da Independência

Na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, tem feriado nacional em alusão ao Dia da Independência. Com isso, as repartições públicas municipais não terão expediente no dia do feriado. O atendimento ao público volta ao normal na quinta-feira, dia 8 de setembro.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a Farmácia Municipal, escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) também estarão fechados na quarta-feira (7/9), voltando com o atendimento normal na quinta, dia 8. Quem precisar de atendimento médico no feriado deve procurar a UPA 24 horas.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição também serão interrompidos apenas no Dia da Independência, dia 7. As coletas acontecerão serão retomadas na quinta-feira, dia 8. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que, durante o feriado da Independência (dia 7/9), funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí