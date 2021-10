Confira como ficam os serviços públicos do município durante o feriado prolongado do fim de semana

Na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro, é feriado no Estado do Paraná em virtude do Dia do Servidor Público. Para otimizar a questão dos recessos, o município estabeleceu em Decreto a transferência da comemoração desta data para a sexta-feira, dia 29/10. Portanto, os servidores públicos municipais atenderão normalmente na quinta-feira (28/10) e poderão usufruir do descanso do feriado na sexta-feira, dia 29.

Outro feriado, desta vez nacional, que vem logo na sequência, é o Dia de Finados – 2 de novembro (terça-feira).

Em decorrência dos dois feriados próximos, a Prefeitura de Paranavaí preparou um resumo do que abre e do que fecha na cidade no período.

As repartições públicas municipais não terão expediente nesta sexta-feira, dia 29, na próxima segunda, dia 1º (recesso), e nem na terça-feira, dia 2 de novembro. O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 3 de novembro.

A UBS Centro (unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19) e as demais Unidades Básicas de Saúde também estarão fechadas, tanto na sexta (29), quanto na segunda (1º/11), e também na terça-feira (2/11), voltando com o atendimento normal na quarta, dia 3. Quem precisar de atendimento médico no período deve procurar a UPA 24 horas, que contará com reforço nas equipes para absorver a demanda.

A Farmácia Municipal estará aberta apenas na segunda-feira, dia 1º, das 8h às 12h. Na terça-feira (2) o serviço estará fechado em virtude do Dia de Finados e o atendimento também será retomado normalmente na quarta-feira, dia 3.

Outro serviço que será interrompido será o de aplicação de vacinas contra Covid-19 no Centro de Eventos. Como o município ainda não tem previsão de receber um novo lote de vacinas, não haverá aplicação de doses nos dias 29 (sexta-feira), 30 (sábado), 1º (segunda-feira) e 2 (terça-feira). Caso haja o recebimento de uma grande remessa de vacinas nos próximos dias, em quantidade suficiente para atender vários grupos, a Secretaria Municipal de Saúde pode reavaliar e elaborar um plano alternativo para a abertura do Centro de Eventos em pelo menos um dos dias do recesso.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição serão interrompidos apenas no Dia de Finados, dia 2. As coletas acontecerão normalmente nos demais dias. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que, no período de 29 de outubro a 2 de novembro, funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí