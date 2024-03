Confira como ficam os serviços públicos do município durante o fim de semana de Páscoa

No próximo dia 29 de março, é comemorada a Sexta-feira da Paixão de Cristo (vésperas de Páscoa) em todo o Brasil. Com isso, as repartições públicas municipais (Prefeitura, escolas, Centros de Educação Infantil) não terão expediente. O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira, dia 1º de abril.

A Farmácia Municipal e as Unidades Básicas de Saúde também estarão fechadas na sexta-feira (29), voltando com o atendimento normal na segunda, dia 1º, a partir das 7h. Quem precisar de atendimento médico neste período deve procurar a UPA 24 horas, que contará com reforço na equipe, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável serão interrompidos apenas na sexta-feira da Paixão, mas acontecerão normalmente na quinta-feira e no sábado, dias 28 e 30. A coleta de lixo nos distritos de Graciosa, Mandiocaba, Piracema e Quatro Marcos, que normalmente é realizada às sextas-feiras, fica excepcionalmente transferida para segunda-feira, dia 1º. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que, durante o feriado, funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

