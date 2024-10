Confira como ficam os serviços públicos do município na segunda-feira, Dia do Servidor Público

Na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, é o Dia do Servidor Público em todo o Brasil. A data é considerada ponto facultativo em Paranavaí, através de Decreto elaborado pela administração municipal. Com isso, as repartições públicas municipais não terão atendimento ao público, voltando normalmente com os serviços na terça-feira, dia 29.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) também estarão fechadas na segunda-feira (28), voltando com o atendimento normal na terça-feira, dia 29. Quem precisar de atendimento médico no dia de recesso para os servidores pode procurar a UBS Centro, que terá atendimento normal e com equipe de reforço das 7h às 22h, ou a UPA 24 horas.

A Farmácia Municipal também vai funcionar no dia 28, porém em horário reduzido. Os atendimentos serão feitos ininterruptamente das 7h30 às 13h30.

As escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) terão aulas normalmente na segunda-feira (28), em respeito a um Decreto Municipal anterior e também ao calendário letivo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde para 2024.

Os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios também funcionam normalmente na segunda-feira (28).

A coleta de lixo doméstico e reciclável não será interrompida, assim como os serviços auxiliares de varrição, jardinagem e roçada, já que os serviços são executados pela empresa terceirizada Transresíduos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí