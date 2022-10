Confira como ficam os serviços públicos do município nesta sexta-feira, Dia do Servidor Público

Na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, é o Dia do Servidor Público em todo o Brasil. A data é considerada ponto facultativo em Paranavaí, através de Decreto elaborado pela administração municipal no início do ano. Com isso, as repartições públicas municipais não terão atendimento ao público, voltando normalmente com os serviços na segunda-feira, dia 31.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde), escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) também estarão fechados na sexta-feira (28), voltando com o atendimento normal na segunda, dia 31. Quem precisar de atendimento médico no dia de recesso para os servidores pode procurar a UBS Centro, que terá atendimento normal das 7h às 19h, ou a UPA 24 horas.

A Farmácia Municipal também vai funcionar no dia 28, porém em horário reduzido. Os atendimentos serão feitos ininterruptamente das 7h30 às 13h30.

Os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios também funcionam normalmente na sexta-feira (28).

A coleta de lixo doméstico e reciclável não será interrompida, assim como os serviços auxiliares de varrição, jardinagem e roçada, já que os serviços são executados pela empresa terceirizada Transresíduos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí