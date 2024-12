Confira como ficam os serviços públicos do município no feriado de Natal

Na próxima quarta-feira, dia 25 de dezembro, tem feriado nacional em alusão ao Dia de Natal. A véspera de Natal, dia 24, terça-feira, é considerada ponto facultativo em Paranavaí por força de decreto.

Com isso, as repartições públicas municipais, inclusive as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ponto de Apoio UPA (UBS Centro), Farmácia Municipal, Ditran e Restaurante Popular não terão expediente nem na terça (24) e nem na quarta-feira (25). O atendimento ao público volta ao normal na quinta-feira, dia 26. Quem precisar de atendimento médico no recesso e no dia do feriado deve procurar a UPA 24 horas.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição serão interrompidos apenas no dia 25. As coletas serão retomadas normalmente na quinta-feira (26). Para o dia 24, a única mudança é que a coleta noturna, que normalmente começa às 15h, irá sair uma hora mais cedo, às 14h. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí