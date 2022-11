Confira como ficam os serviços públicos do município no recesso e feriado de Proclamação da República

Na próxima terça-feira, dia 15 de novembro, tem feriado nacional em comemoração ao Dia da Proclamação da República. Com isso, as repartições públicas municipais (Prefeitura, escolas, Centros de Educação Infantil) não terão expediente na segunda (dia 14 – recesso) e na terça (15/11). O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 16.

As Unidades Básicas de Saúde também estarão fechadas na segunda e na terça-feira (14 e 15), voltando com o atendimento normal na quarta, dia 16. Quem precisar de atendimento médico neste período deve procurar a UPA 24 horas.

Apenas dois serviços de Saúde estarão abertos na segunda-feira (14): a UBS Centro, das 7h às 19h; e a Farmácia Municipal, das 7h30 às 13h30. Na terça (feriado) os serviços estarão fechados.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição serão interrompidos apenas no dia 15. As coletas serão retomadas normalmente na quarta-feira, dia 16. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que, durante o recesso e o feriado, funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí