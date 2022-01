Confira como ficam os serviços públicos do município durante o feriado prolongado de São Sebastião

Na próxima quinta-feira, dia 20 de janeiro, tem feriado municipal em alusão ao padroeiro, São Sebastião. Com isso, as repartições públicas municipais não terão expediente, tanto no dia 20 (quinta) quanto no dia 21 (sexta-feira), considerado ponto facultativo para o funcionalismo público do município. O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira, dia 24.

A UBS Centro, unidade de referência para atendimentos de pacientes com sintomas de Covid-19, vai interromper os atendimentos apenas na sexta-feira, dia 21. A unidade vai abrir normalmente nos dias 20 (quinta-feira, feriado), 22 (sábado) e 23 (domingo), das 7h às 19h. Mas, com o período especial de feriado e recesso, não será realizada a testagem em massa na população nos três dias. Será feito o teste para detecção de Covid-19 apenas nos pacientes sintomáticos que passarem por consulta médica.

Já a Farmácia Municipal, terá atendimento na quinta-feira, dia 20 (feriado), das 8h às 18h30. Na sexta-feira (21/1) a Farmácia estará fechada, voltando ao atendimento normal na segunda-feira, dia 24.

Outro serviço que sofrerá interrupção será o de aplicação de vacinas contra Covid-19 no Centro de Eventos. Não haverá ação de imunização na quinta (20), nem na sexta-feira (21). A aplicação das vacinas será retomada no sábado, dia 22 de janeiro, das 8h às 13h.

Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e de varrição serão interrompidos apenas na quinta-feira, dia 20 (feriado). As coletas serão retomadas normalmente na sexta-feira, dia 21. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Lembrando que durante o recesso e feriado funcionam em Paranavaí apenas os serviços essenciais como a Guarda Municipal, Vigilância Patrimonial e Cemitérios.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí