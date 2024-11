Confira como ficam os serviços públicos em Paranavaí durante o feriado da Proclamação da República

Na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro, tem feriado nacional em alusão ao Dia da Proclamação da República. Com isso, as repartições públicas municipais, inclusive as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Farmácia Municipal, escolas e Centros Municipais de Educação Infantil não terão expediente. O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira, dia 18.

Quem precisar de atendimento médico no dia do feriado deve procurar a UPA 24 horas, que terá reforços na equipe, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Os serviços de coleta de lixo acontecerão normalmente na sexta-feira, dia 15. A única alteração é com relação ao horário da coleta noturna, que normalmente começa às 15h30 e no dia do feriado será antecipado para as 14h. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí