Confira o funcionamento dos serviços municipais durante o Carnaval

As repartições públicas municipais não terão atendimento na próxima segunda-feira (3) e terça-feira (4) devido ao recesso de Carnaval. O expediente será retomado na quarta-feira (5), a partir das 8h. Os serviços essenciais continuarão funcionando normalmente.

EDUCAÇÃO - As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados na segunda (3) e na terça-feira (4). As aulas retornam na quarta-feira (5), às 7h30.



AGÊNCIA DO TRABALHADOR - A unidade estará fechada na segunda (3) e na terça-feira (4), retomando o atendimento na quarta-feira (5), às 8h.



COLETA DE LIXO - A coleta de lixo doméstico, reciclável e os serviços de varrição ocorrerão normalmente, sem interrupções.



RESTAURANTE POPULAR - O Restaurante Popular Comida Boa não funcionará na segunda (3) nem na terça-feira (4), retomando o atendimento normal na quarta-feira (5).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí